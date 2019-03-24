В Хельсинки произошла массовая драка между болельщиками ХИФК и «Пеликанс»

В Хельсинки во время матча, который состоялся вчера, 23 марта, между столичным клубом ХИФК и «Пеликанс» из Лахти, произошла массовая стычка. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу ХИФК, одну из шайб в составе победителей забросил Сакари Салминен.

Согласно полицейским отчётам, её устроили болельщики «пеликанов», спровоцировав конфликт с болельщиками соперников за несколько минут до начала встречи, когда большая часть зрителей заходила на стадион. Полиция не сразу отреагировала на происшедшее, так как драка продолжилась уже во время игры. В итоге сотрудниками правоохранительных органов были применены газовые баллончики и дубинки. По сведениям газеты Iltalehti, задержано 12 человек.

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