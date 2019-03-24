Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: определены двое полуфиналистов

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: определены двое полуфиналистов
Хоккей / МХЛ

Сегодня, 24 марта, состоялись третьи четвертьфинальные матчи плей-офф МХЛ, по итогам которых определились двое полуфиналистов.

Турнирная таблица плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Ярославский «Локо» победил санкт-петербургское «Динамо» (3:2, 3-0). В составе победителей отличились Антон Малышев, Никита Громов и Кирилл Слепец. Ворота хозяев защищал Даниил Исаев.

МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
24 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 2
0:0, 1:0, 2:2
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Малышев (Дяденькин) – 32:05 (5x5), 1:1 – Ротенберг – 40:43 (5x5), 2:1 – Громов (Денисенко, Зенчиков) – 44:45 (5x4), 3:1 – Слепец (Червоненко) – 51:52 (5x5), 3:2 – Васин – 57:08 (5x5)

Череповецкий «Алмаз» на домашнем льду потерпел разгромное поражение в игре со «СКА-1946» (0:5, 0-3). В составе «армейского» клуба заброшенные шайбы на счету Артёма Николаева (дубль), Ивана Морозова, Василия Подколзина и Данилы Галенюка. За хозяев играл Игорь Гераськин.

МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
24 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
0 : 5
0:1, 0:3, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Николаев (Петьков) – 11:39 (5x5), 0:2 – Морозов (Ожгихин, Подколзин) – 22:30 (5x4), 0:3 – Подколзин (Овечкин, Морозов) – 39:10 (6x4), 0:4 – Галенюк (Морозов, Марченко) – 39:51 (5x4), 0:5 – Николаев (Овечкин, Морозов) – 54:45 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент