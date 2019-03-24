Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: определены двое полуфиналистов

Сегодня, 24 марта, состоялись третьи четвертьфинальные матчи плей-офф МХЛ, по итогам которых определились двое полуфиналистов.

Турнирная таблица плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Ярославский «Локо» победил санкт-петербургское «Динамо» (3:2, 3-0). В составе победителей отличились Антон Малышев, Никита Громов и Кирилл Слепец. Ворота хозяев защищал Даниил Исаев.

Череповецкий «Алмаз» на домашнем льду потерпел разгромное поражение в игре со «СКА-1946» (0:5, 0-3). В составе «армейского» клуба заброшенные шайбы на счету Артёма Николаева (дубль), Ивана Морозова, Василия Подколзина и Данилы Галенюка. За хозяев играл Игорь Гераськин.