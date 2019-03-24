Евгений Кузнецов и Карл Хагелин сыграют с «Филадельфией»

Форварды «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Карл Хагелин включены в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», информирует клубный инсайдер Изабелль Хуршудян.

Кузнецов пропустил последнюю тренировку «Вашингтона», а шведский форвард не смог принять участие в игре с «Миннесотой Уайлд» (1:2). Россиянина освобождали от тренировки из-за плохого самочувствия.

Состав «Вашингтона» на игру с «Флайерз»:

Холтби (Копли)

Карлсон – Юус, Овечкин – Бекстрём – Уилсон

Орлов – Нисканен, Врана – Кузнецов – Оши

Орпик – Дженсен, Хагелин – Эллер – Коннолли

Бураковски – Дауд – Бойд

В нынешнем сезоне 26-летний уроженец Челябинска провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 20 шайб и отдав 45 результативных передач. Кроме того, Кузнецов заработал показатель полезности «+5» и 50 штрафных минут.



