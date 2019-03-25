Вестерлунд: не удивился выходу «Салавата» в финал Востока, у них есть Метсола

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал выход уфимской команды в финал Кубка Гагарина в Восточной конференции.

«Николай Цулыгин проделывает хорошую работу. Я ещё в прошлом году говорил, что в будущем он станет хорошим тренером. У него отличное понимание хоккея, и он понимает игроков. Всё, что ему нужно, это опыт, а так он очень талантлив. В прошлом году его роль состояла в том, чтобы помогать мне, и он был хорош в этом. У нас были прекрасные доверительные отношения.

Не удивился выходу «Салавата Юлаева» в финал конференции. И в прошлом году мы проиграли в одну шайбу в седьмом матче, были близки к победе («Салават» проиграл седьмой матч второго раунда с «Трактором» со счётом 1:2. – Прим. «Чемпионата»). Если бы у нас был Метсола, мы бы, наверное, победили. Он — самый важный игрок и огромная часть этой команды.

Выиграет ли «Салават» Кубок Гагарина? Думаю, да, это возможно. Буду на это надеяться. Наше телевидение будет показывать каждый второй матч, конечно, буду следить за этой серией», — сказал Вестерлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полностью интервью c Эрккой Вестерлундом можно прочитать на «Чемпионате».

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