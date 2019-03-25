Вестерлунд: Кадейкин, Солодухин и Жарков – это лучшее сдерживающее звено в КХЛ

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд назвал тройку Александра Кадейкина лучшей четвёртой тройкой в КХЛ.

«Сейчас у игроков «Салавата» есть характер, все они стали командными игроками. А хоккей – командная игра, и это очень важно. Все тренеры хотят привить командную игру, сейчас у Николая Цулыгина есть игроки с характером.

Очень важный момент, что перед сезоном Уфа пригласила хороших игроков, приняла верные решения. Кадейкин — великолепный игрок, двусторонний форвард, который очень упорно работает. И его отличает характер. У «Салавата» великолепно играет первое звено, а ещё у них лучшее четвёртое звено в лиге. Я имею в виду тройку, где играют Солодухин и Кадейкин. И третий у них – Жарков – отличный хоккеист, очень полезен в меньшинстве», — сказал Вестерлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полностью интервью с Эрккой Вестерлундом можно прочитать на «Чемпионате».

Кадейкин – лидер по перехватам в плей-офф КХЛ, Дацюк – второй