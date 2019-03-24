Боумэн — о лучшем тренере сезона: мне сложно выбрать между Купером и Тротцем

Легендарный тренер Скотти Боумэн поделился мнением о главном тренере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джоне Купере и наставнике «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротце.



«Когда к концу сезона обеспечиваешь себе что-то, то играешь без давления. Тебя уже никто не может догнать. Что касается Купера, то он однозначно дергает за правильные ниточки.



Лучший тренер сезона? Мне сложно выбрать между Купером и Тротцем. Барри прекрасно работает в «Айлендерс» на следующий год после победы в Кубке Стэнли с «Вашингтоном», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

«Тампа-Бэй» занимает первое место в лиге, набрав 120 очков. «Айлендерс» занимают втором место в своём дивизионе (93), отставая на одно очко от «Вашингтон Кэпиталз».