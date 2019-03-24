Куинн: Бучневич за последний месяц проделал огромную работу

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру нападающего Павла Бучневича.



«Бучневич хочет преуспеть. За последний месяц он проделал огромную работу. Мне нравится его поведение, его намерения. На таком уровне необходимо делать вещи, которые позволят вашим сильным сторонам оказать влияние на игру. Я думаю, что Бучневич справляется с этим», — приводит слова Куинна пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».



В этом сезоне 23-летний Бучневич провёл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (18+14) очка при показателе полезности «-12» и 13 минутах штрафного времени. Россиянин набирает очки в трёх матчах подряд. В марте Бучневич забросил шесть шайб, включая дубль в игре с «Детройт Ред Уингз».

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