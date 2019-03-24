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Торторелла: Бобровский примет участие в матче с «Ванкувером»

Торторелла: Бобровский примет участие в матче с «Ванкувером»
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский примет участие в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт в ночь на 25 марта мск.

«Бобровский примет участие в матче с «Ванкувером», — приводит слова главного тренера «мундиров» Джона Тортореллы журналист Джефф Свобода.

Ранее сообщалось, что россиянин пропустил встречу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4) из-за травмы верхней части тела, которая беспокоила его на протяжении последнего времени. Изначально его участием в игре с «Кэнакс» было под вопросом.

За последний месяц Бобровский пропустил три важных матча, по разным причинам оставаясь либо в запасе, либо вообще не попадая в заявку команды на матч. В отсутствие российского вратаря основным голкипером становится финн Йоонас Корписало.

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