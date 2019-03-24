Мерзликин: хочу доказать, что способен остаться в НХЛ на длительный срок

Голкипер Элвис Мерзликин поделился эмоциями от подписания однолетнего контракта с «Коламбус Блю Джекетс».



«Конечно, я подписал приятные эмоции от подписания контракта. Мне частично удалось реализовать мечту, которую я лелеял с детства. Впрочем, это не так уж и важно. Многие ребята могут подписать контракт с командой НХЛ. Я хочу посмотреть, на каком уровне способен выступать. Хочу доказать самому себе, что могу не просто появиться в НХЛ, но и остаться там на длительный срок», — приводит слова голкипера официальный сайт «мундиров».



В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру.

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