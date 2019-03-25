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«Аризона» потерпела пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Айлендерс»

«Аризона» потерпела пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Койотс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Голами в составе победителей отметились Джордан Эберле и Брок Нельсон. Для главного тренера «островитян» Барри Тротца эта игра стала 1600-й в Национальной хоккейной лиге.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 29 секунд, совершил 4 силовых приёма и заблокировал один бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Эберле (Ледди, Бойчак) – 04:37 (5x5), 2:0 – Нельсон (Комаров) – 56:16 (5x5)
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