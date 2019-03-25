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Гол Анисимова помог «Чикаго» прервать серию из трёх поражений

Гол Анисимова помог «Чикаго» прервать серию из трёх поражений
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в овертайме взял верх над «Колорадо Эвеланш» — 2:1

Счёт на 36-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 3» открыл нападающий гостей Александр Керфут. В начале третьего игрового отрезка Артём Анисимов восстановил равновесие. Победу «Чикаго» в овертайме принёс Данкан Кит.

Посмотреть видео гола Анисимова можно на официальном сайте лиги.

Также на его счету 3 броска в створ, блок-шот и 75% выигранных вбрасываний за 19.13 на льду (1.52 – в меньшинстве). Ему хватило 19 секунд, чтобы отличиться в большинстве.

У Никиты Задорова 4 силовых приёма и блок-шот за 15.38. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

«Чикаго» прервал серию из трёх поражений и с 76 очками закрепились на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» с 81 баллом остался на восьмой позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Керфут (Бэрри, Маккиннон) – 35:26 (5x3), 1:1 – Анисимов (Сибрук) – 41:44 (5x4), 2:1 – Кит (Саад) – 61:23 (3x3)
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