Шат-аут Бобровского помог «Коламбусу» разгромить «Ванкувер»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 5:0.

В составе «жакетов» дубль оформил Джош Андерсон, также заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан Дзингел и Оливер Бьёркстранд.

На счету Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 17.30 на льду (1.00 – в большинстве). Сергей Бобровский оформил седьмой шат-аут в сезоне, отразив 21 бросок.

На счету Николая Голдобина бросок за 16.33 (3.32 – в большинстве).

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений, но остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе. «Ванкувер» (74) – 13-й на Западе.