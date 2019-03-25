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Шат-аут Бобровского помог «Коламбусу» разгромить «Ванкувер»

Шат-аут Бобровского помог «Коламбусу» разгромить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 5:0.

В составе «жакетов» дубль оформил Джош Андерсон, также заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан Дзингел и Оливер Бьёркстранд.

На счету Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 17.30 на льду (1.00 – в большинстве). Сергей Бобровский оформил седьмой шат-аут в сезоне, отразив 21 бросок.

На счету Николая Голдобина бросок за 16.33 (3.32 – в большинстве).

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений, но остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе. «Ванкувер» (74) – 13-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Андерсон (Дюбуа, Маккуэйд) – 16:19 (5x5), 0:2 – Дюбуа (Панарин) – 20:56 (5x5), 0:3 – Дзингел (Андерсон) – 26:02 (5x5), 0:4 – Бьёркстранд (Дженнер, Веннберг) – 47:32 (5x5), 0:5 – Андерсон – 50:43 (5x5)
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