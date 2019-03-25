Бобровский повторил личный рекорд по шат-аутам за сезон

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 5:0. Первой звездой встречи стал российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря 7 сухих матчей, по этому показателю он занимает второе место, уступая только Марку-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс». Бобровский повторил личный рекорд. В сезоне 2016/17 Сергей также оформил 7 шат-аутов.

В 56 играх (55 – в основном составе) на счету Сергея 32 победы. До встречи с «Ванкувером» он пропускал в среднем за матч 2,72 шайбы, отражая 90,9% бросков.

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений, но остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе.