Артемий Панарин продлил безголевую серию до 12 матчей

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 5:0.

Статистика Артемия Панарина в регулярном сезоне-2018/19

На счету нападающего гостей Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 17.30 на льду (1.00 – в большинстве). Российский форвард продлил безголевую серию до 12 матчей. В последний раз Артемию удалось отличиться в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ), которая состоялась 1 марта.

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений, но остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе.