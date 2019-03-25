Андрей Свечников установил рекорд «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию из трёх побед.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который забросил победную шайбу в овертайме. Андрей установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.

Вчера, 24 марта, второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра.