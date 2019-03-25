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Бобровский — о концовке регулярки: каждая следующая игра — самая важная в сезоне

Бобровский — о концовке регулярки: каждая следующая игра — самая важная в сезоне
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:0).

«Сегодня я чувствовал себя нормально. Парни много помогали мне, в средней зоне мы отлично защищались, я хорошо видел шайбу. Это была хорошая командная победа, матч был очень важен. Мы играли вместе, играли как команда, так что победа пришла вовремя.

Осталось семь матчей? Мы фокусируемся на каждой конкретной игре, идём от матча к матчу. Каждая следующая игра — самая важная в сезоне. Сегодня мы сыграли хорошо и готовы к следующей встрече», — отметил Бобровский.

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений, но остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе.

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Но даже «Монреаль» не собирается уступать своё место в кубковой зоне.
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