Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл достижение Дамфуса

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в игре с «Филадельфией» (3:1). За карьеру в лиге в активе Овечкина стало 1206 (655+551) очков. Он вышел на чистое 47-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Венсана Дамфуса. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (5:0), но продлил безголевую серию до 12 матчей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский повторил личный рекорд по матчам на ноль.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 21
|100,0
|5:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|6
|0
|1
|-
|20.49
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|45%
|15.34
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|17.51
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|0
|3
|0
|1
|75%
|19.13
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|+2
|2
|2
|0
|0
|-
|17.30
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|16.33
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|-
|15.38
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|-
|15.29
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|1
|-
|25.37
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|1
|-
|19.15