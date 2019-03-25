Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл достижение Дамфуса

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в игре с «Филадельфией» (3:1). За карьеру в лиге в активе Овечкина стало 1206 (655+551) очков. Он вышел на чистое 47-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Венсана Дамфуса. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (5:0), но продлил безголевую серию до 12 матчей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский повторил личный рекорд по матчам на ноль.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 21 из 21 100,0 5:0