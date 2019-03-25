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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл достижение Дамфуса

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл достижение Дамфуса
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в игре с «Филадельфией» (3:1). За карьеру в лиге в активе Овечкина стало 1206 (655+551) очков. Он вышел на чистое 47-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Венсана Дамфуса. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (5:0), но продлил безголевую серию до 12 матчей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский повторил личный рекорд по матчам на ноль.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»21 из 21100,05:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+12601-20.49
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00030045%15.34
Свечников (н)«Каролина»1+0+10120-17.51
Анисимов (н)«Чикаго»1+00030175%19.13
Панарин (н)«Коламбус»0+1+22200-17.30
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000100-16.33
Задоров (з)«Колорадо»0+000041-15.38
Любушкин (з)«Аризона»0+000041-15.29
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10031-25.37
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10121-19.15
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