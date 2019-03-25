КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина, информирует официальный сайт лиги.

– Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), одержавший четыре победы в пяти матчах серии с «Автомобилистом», в том числе одну – на ноль. Голкипер уфимского клуба отразил 96,97% броска (лучший показатель второго раунда) при коэффициенте надёжности 1,16.



– Лучшим защитником признан Максим Чудинов («Авангард»), в пяти матчах серии против «Барыса набравший 4 (3+1) очка. В четвёртом поединке серии защитник омского клуба отметился дублем, одна из шайб стала победной. Чудинов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе ("+5"). Также на его счету 20 бросков по воротам и 5 блокированных бросков.



– Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в пяти матчах серии против «Локомотива» набравший 8 (3+5) очков. Нападающий питерского клуба отметился дублем в пятом, решающем поединке, во втором матче противостояния его гол стал победным. На данный момент Гусев делит первое-второе места в списке лучших бомбардиров плей-офф с 14 (6+8) очками. На счету нападающего 17 бросков по воротам.



– Лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль («Локомотив»), не завершивший ни один из матчей серии со СКА с отрицательным показателем полезности при общем показателе ("+1"). 18-летний защитник ярославского клуба в среднем проводил на льду 15 минут 43 секунды. Также на его счету 5 бросков по воротам и 6 силовых приёмов.