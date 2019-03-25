Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой дня стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, отыгравший на ноль в матче с «Аризоной Койотс» (2:0). Шведский вратарь отразил 31 бросок, оформив пятый шат-аут в этом сезоне.

Второй звездой признан защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит, забросивший победную шайбу в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забивший гол в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ). Андрей установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.