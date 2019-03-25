Гол Анисимова — в обзоре важной победы «Чикаго» в борьбе за попадание в плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в овертайме победил «Колорадо Эвеланш» — 2:1.

Счёт на 36-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 3» открыл нападающий гостей Александр Керфут. В начале третьего игрового отрезка Артём Анисимов восстановил равновесие. Победу «Чикаго» в овертайме принёс Данкан Кит.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Анисимова 3 броска в створ, блок-шот и 75% выигранных вбрасываний за 19.13 на льду (1.52 – в меньшинстве). Ему хватило 19 секунд, чтобы отличиться в большинстве.



У Никиты Задорова 4 силовых приёма и блок-шот за 15.38. Семён Варламов остался на скамейке запасных.



«Чикаго» прервал серию из трёх поражений и с 76 очками закрепилисься на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» с 81 баллом остался на восьмой позиции.