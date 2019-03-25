Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бриндамор: теперь мы выпускаем Свечникова на лёд в ключевые моменты, он заслужил

Бриндамор: теперь мы выпускаем Свечникова на лёд в ключевые моменты, он заслужил
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ).

«Теперь мы выпускаем Свечникова на лёд в ключевые моменты и в овертайме. Мне импонирует в нём уверенность в себе. Он забил важнейший гол. Он заслужил быть на льду в такой важный момент», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Свечников забросил победную шайбу в овертайме. Андрей установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.

24 марта второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра.

Бриндамор: чем больше говоришь со Свечниковым, тем хуже становится
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент