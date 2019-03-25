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Рябков: Мартемьянов продолжит работать, по Коваржу не вижу поводов беспокоиться

Рябков: Мартемьянов продолжит работать, по Коваржу не вижу поводов беспокоиться
Хоккей / КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, когда появится официальная информация по будущему вратаря Якуба Коваржа, а также сообщил, что главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу в следующем сезоне.

«В течение этой недели появится вся официальная информация по вратарю Якубу Коваржу. Поводов для беспокойства я не вижу. Продолжает ли работу нынешний тренерский штаб во главе с Андреем Мартемьяновым, у которого действующий контракт? Да», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92. Его контракт истекает 30 апреля 2019 года.

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