Ушёл из жизни заслуженный тренер России Владимир Мариничев, информирует официальный «твиттер» хабаровского «Амура». Хоккейный тренер скончался в возрасте 66 лет.

«В истории хабаровского хоккея «Старик Хоттабыч» навсегда останется как один из самых успешных и харизматичных наставников. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким», — гласит заявление пресс-службы «Амура».

Тренерскую работу Мариничев начал как детский тренер в хоккейной школе Электростали, среди его воспитанников — Виталий Прошкин и Андрей Скопинцев.

В качестве главного тренера работал в электростальском «Кристалле» (1992—1996, 1999—2000, 2005—2006), «Воронеже» (1997—1998), «Амуре» (2000—2001, 2006—2007), саратовском «Кристалле» (2001—2002), «Химике» (2004—2005), в сезоне-2008/09 был старшим тренером новокузнецкого «Металлурга». С августа 2013 года Мариничев работал директором СДЮШОР «Атлант».