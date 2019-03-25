Мальцев: я с ЦСКА никогда не играл. Надеюсь, со мной точно будет победа

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Готовимся к серии, всё хорошо, на позитиве. Серия начнётся с чистого листа, новая игра. Тем более я никогда с ЦСКА не играл. Надеюсь, со мной точно будет победа, посмотрим. Думаю, всем будет интересно наблюдать за этой серией, все сильные игроки, почти все в сборной поиграли.

Сначала моей ролью была оборона, не удаляться, не пропускать. Сейчас уже стали больше доверять, где-то можно полезть, забить и обыграть. Больше доверяют и меньше ругают. Я сейчас пытаюсь побольше бросать, даже партнёры иногда обижаются, что пасов не отдаю. Бывает, и ругаются.

Я один раз сидел 13-м нападающим в матче с ЦСКА, видел. Они играют цепко, организованно, и мастера там есть. Против них тяжело. В ЦСКА всесильный, сильнейший, наверное, Капризов.

Борода у меня почти не растёт, я бреюсь после раунда. Партнёры не обижаются за это, так не только я делаю. Наверное, в плей-офф хоккеисты больше отдыхают. У нас было два выходных, отдохнули. Я сходил на массаж, в СПА, дома отдохнул.

Будет немного сложновато начинать в гостях. Дома все хорошо играют, а если получается, что дома кто-то выигрывает, будет сложно отыгрываться психологически», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.