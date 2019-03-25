М. Григоренко: посоветую Капризову подождать пару лет, чтобы борода росла

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«В плей-офф всё начинается с нуля. Неважно, что было в регулярке. Новая серия, серьёзный соперник, будут интересные игры. Мы все в ожидании первого матча. Нужно выходить и выкладываться в каждой смене.

Вспоминаю прошлогоднюю серию, памятные моменты есть, но это уже в прошлом. Никого в СКА не боимся, как можно кого-то бояться? Просто есть хорошие игроки, которых нужно стараться лишить шайбы и показывать свой хоккей.

Встретятся два равных соперника, никакого разрыва не может быть. Держу ли в голове чемпионат мира? Это слишком далеко, чтобы что-то сейчас загадывать. Сейчас главная задача – это КХЛ. Идёт подготовка к матчу со СКА. В завтрашний день не заглядываем.

Не думаю, что будем как-то экономить силы. Мы проделали хорошую физическую работу в сезоне. Шестёркин и Хелльберг – хорошие вратари. Некорректно говорить, кто из них лучше. Что посоветую Капризову, чтобы росла борода? Подождать пару лет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.