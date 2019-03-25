Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Райан Дзингел поделился мнением об игре голкипера Сергея Бобровского в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:0).
«Очевидно, что Боб — особенный игрок. Я бы сказал, что он — единственный в своём роде. Мы нуждались в хорошей игре от вратаря, и сегодня он помог команде одержать важную победу. Броски не всегда отражают то, как хорошо играют голкиперы в определённых ситуациях и насколько порой важными оказываются их спасения. Сергей сыграл выше всяких похвал», — приводит слова Дзингела официальный сайт «Коламбуса».
В нынешнем регулярном чемпионате на счету Бобровского семь сухих матчей, по этому показателю он занимает второе место, уступая только Марку-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс». Бобровский повторил личный рекорд. В сезоне-2016/17 Сергей также оформил 7 шат-аутов.
Дзингел: Бобровский — особенный игрок, единственный в своём роде