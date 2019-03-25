«Адмирал» заключил новые контракты с тренерским штабом Сергея Светлова

«Адмирал» подписал новые контракты с тренерским штабом Сергея Светлова, информирует официальный сайт приморского клуба.



Новые соглашения подписали старший тренер Андрея Пятанов, тренер по физической подготовке Николай Пронин, а также тренер вратарей Александр Залевский. Ранее «моряки» продлили на один сезон контракт со Светловым.



Светлов, в качестве игрока побеждавший на Олимпийских играх 1988 года, официально возглавил «Адмирал» 1 июля 2018 года. Под его руководством клуб из Владивостока набрал 51 балл в регулярном сезоне и занял 12-ю строчку в Восточной конференции, опередив только хабаровский «Амур».

В качестве тренера специалист успел поработать в «Ладе», «Амуре» и «Атланте». Также Светлову уже доводилось быть главным тренером «Адмирала» с декабря 2013 по май 2014 года.