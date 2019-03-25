Пятёрка и вратарь «Ак Барса» сыграли против 30 детей

Хоккеисты «Ак Барса» провели беспрецендентный матч с воспитанниками академии хоккея казанского клуба 2010 года рождения.



За клуб КХЛ выступили вратарь Владислав Подъяпольский и полноценная пятёрка: Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Артём Лукоянов, Алексей Потапов и Данис Зарипов. Они вышли на лёд и сыграли с 30 детьми. Одновременно на площадке находились 36 игроков, включая трёх вратарей. Яркая встреча завершилась со счётом 2:2.

«Ак Барс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли «Авангарду» со счётом 1-4 и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина.

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Посмотреть видео можно на канале «Ак Барса» в YouTube.