Семёнов — о серии с «Салаватом»: будет хорошая бойня

Игроки хоккейного клуба «Авангард» Коди Франсон и Кирилл Семёнов в интервью официальному каналу клуба в YouTube поделились ожиданиями от финальной серии плей-офф Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым». Напомним, в финале Западной конференции за право сыграть в финале Кубка Гагарина будут соперничать петербургский СКА и московский ЦСКА.



«Каждый новый противник — это для нас новый вызов, чистая страница и Уфа — отличный пример. Поэтому „Авангарду“ нужно действовать уверенно и сплочённо, чтобы удачно пройти этот новый этап», — рассказал Франсон.



«Уфа — хорошая боевая команда, там хорошие иностранцы. Хорошая бойня будет», — рассказал Семёнов.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.