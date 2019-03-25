«Трактор» подписал новый контракт с Пеньковским, пережившим тяжёлые травмы

Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Пеньковским, информирует официальный сайт команды из Челябинска. 24-летний форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Пеньковский пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за тяжёлых травм, которые ему нанёс в игре с «Адмиралом» защитник Степан Захарчук. У форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. В 14 матчах регулярки Пеньковский отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности "-1" и 8 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру. В четырёх матчах Кубка Гагарина Пеньковский очков не набрал.

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