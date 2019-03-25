В МХЛ установили рекорд по длительности овертайма

В матче плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между уфимским «Толпаром» и «Авто» из Екатеринбурга завершился третий овертайм, счёт остаётся прежним — 3:3. Таким образом, матч продолжается 120 минут, он уже стал самым длительным в истории турнира.



У «Толпара» заброшенные шайбы в актив записали Ильдар Абдеев, Денис Никулин и Родион Амиров. В составе клуба из Екатеринбурга точными бросками отметились Максим Седов, Тютяев Кирилл и Денис Еркин.



В случае поражения команда из Башкортостана покинет розыгрыш плей-офф. В параллельной паре выступают «Мамонты Югры» и «Омские Ястребы».

Календарь матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги сезона-2018/19