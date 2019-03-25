«Филадельфия» подписала контракт с 14-м номером драфта Фараби

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал контракт новичка с американским нападающим Джоэлем Фараби, информирует официальный сайт «лётчиков». 19-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три года, контракт начинает действовать со следующего сезона.



Фараби был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 14-м номером. Хоккеист длительное время выступал в студенческом хоккее за команду Бостонского университета. В прошлом сезоне он вошёл в символическую сборную NCAA.



Нападающий выступал за сборную США на последнем молодёжном чемпионате мира. Ранее Фараби регулярно приглашался в юниорскую сборную.



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