Защитник Егор Яковлев сыграет в первом звене «Нью-Джерси» на позиции нападающего

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев сыграет во встрече с «Баффало Сэйбрз» в первом звене, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Штейн. Яковлев тренировался на позиции левого форварда в сочетании с Трэвисом Зэйджаком и Стефаном Ноусеном.



Напомним, российский защитник уже не впервые в текущем сезоне сыграет на позиции нападающего. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Яковлев принял участие в 24 встречах, записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафа. В среднем хоккеист проводит на площадке около 15 с половиной минут за игру.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19