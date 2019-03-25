«Толпар» — «Авто»: гости забили победный гол на 123-й минуте после удаления Шэна

Уфимский «Толпар» потерпел поражение от «Авто» из Екатеринбурга в четвёртом матче серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Уфимская команда вылетела из плей-офф. Встреча завершилась только в четвёртом овертайме, игра стала рекордной по продолжительности в МХЛ.



Решающий гол был забит на 123-й минуте после удаления Павла Шэна, автором заброшенной шайбы стал Павел Воронков. В составе гостей голами также отметились Максим Седов, Тютяев Кирилл и Денис Еркин, у «Толпара» точные броски в актив записали Ильдар Абдеев, Денис Никулин и Родион Амиров.



Павел Шэн в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 принял участие в 20 матчах, отметившись одной результативной передачей.

Цулыгин — журналистам: вы на Шэна больше давите, не губите пацана