Монтгомери: «Даллас» мог себя комфортно чувствовать, но нам этого не удалось

Главный тренер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением о борьбе команды за участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Звёзды» проиграли четыре из пяти последних домашних матчей и занимают седьмую строчку в Западной конференции, набрав 82 балла в 75 встречах. «Колорадо» отстаёт от «Даллас» на одно очко, «Аризона» и «Миннесота» — на три.
«Мы могли бы комфортно себя чувствовать в случае трёх побед в пяти матчах, но нам не удалось этого сделать, так что теперь смотрим вперёд. Надо взять своё в гостях», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Далласу» предстоят четыре подряд матча на выезде.
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