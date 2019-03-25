Беднар: Грубауэр ещё до броска знает, куда полетит шайба

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился впечатлениями от игры голкипера команды Филиппа Грубауэра. Немецкий вратарь стал второй звездой прошедшей игровой недели. В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл 33 игр, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,71.



«Грубауэр выглядит быстрым. У него хорошо получается читать игру, он понимает, куда полетит шайба и быстро перемещается в боковом направлении. В его игре мне нравится очень многое, но сейчас это в первую очередь его чтение эпизодов. Он знает, куда полетит шайба ещё до броска», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

