Овечкин встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года. Напомним, «Вашингтон» впервые в истории выиграл главную награду Национальной хоккейной лиги. Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но традиция теперь вновь осуществлена.

Посмотреть фото визита «Вашингтона» также можно в «Твиттере».



Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.