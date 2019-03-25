Российские хоккеисты «Вашингтона» окружили Трампа во время командного фото

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» сфотографировались с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Белый дом. Российские игроки «столичных» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин встали ближе всех к Трампу.

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Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.



Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин.