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Овечкин: быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть кубок

Овечкин: быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть кубок
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о значении для его команды визита в Белый дом.

«Для нас большая честь быть здесь. Мы попытаемся снова добиться этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же, но уже опытная команда. Попробуем сделать это», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».

Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.

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