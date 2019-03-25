Овечкин: быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть кубок

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о значении для его команды визита в Белый дом.



«Для нас большая честь быть здесь. Мы попытаемся снова добиться этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же, но уже опытная команда. Попробуем сделать это», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».



Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.



Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.

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