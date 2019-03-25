Овечкин и Трамп переговорили около 30 секунд после официальной церемонии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.
Российский нападающий и президент США после официальной церемонии поговорили около 30 секунд.
Общение Трампа и Овечкина начинается на отметке видео 6:35.
Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.
Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.
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