Овечкин и Трамп переговорили около 30 секунд после официальной церемонии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.



Российский нападающий и президент США после официальной церемонии поговорили около 30 секунд.

Общение Трампа и Овечкина начинается на отметке видео 6:35.



Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.



Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.