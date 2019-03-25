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Трамп: Евджени Кузнецнов? Какой молоденький, только посмотрите на него!

Трамп: Евджени Кузнецнов? Какой молоденький, только посмотрите на него!
Хоккей / НХЛ

Президент США Дональд Трамп не сумел выговорить имя и фамилию российского нападающего Евгения Кузнецова во время визита «Вашингтона» в Белый дом.

«Евджени? Какой молодой, посмотрите на него! (Все смеются). Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика! Великолепную команду вы собрали! Вы привезли Кубок Стэнли домой, тысячи фанатов вас приветствовали, они были повсюду. У меня ощущение, что вы сделаете это снова. Вы чемпионы, у вас сердца чемпионов, у вас фантастический владелец, и у вас осталась практически та же команда, верно? Желаю «Вашингтону» удачи. Сейчас все об этом говорят, я не могу заставить людей отвлечься на другие вещи. Так что вам надо выиграть поскорее, потому что нам надо возвращаться к обычной работе (смеются). Думаю, вы добьётесь фантастического успеха. Для нас большая честь принимать вас у себя».

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