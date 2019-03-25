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Игроки «Вашингтона» подарили Трампу золотую клюшку

Игроки «Вашингтона» подарили Трампу золотую клюшку
Хоккей / НХЛ

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» во время визита в Белый дом подарили президенту США Дональду Трампу золотую клюшку, украшенную дарственной надписью. На клюшке указана дата, когда «столичные» выиграли решающую игру финала.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин.

Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

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