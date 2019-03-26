«Сент-Луис» — «Вегас»: Барбашёв забросил 13-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс». Подошёл к концу первый период, хозяева впереди со счётом 1:0.

На 19-й минуте «блюзменов» вперёд вывел российский нападающий Иван Барбашёв, ассистентами выступил Зак Сэнфорд. Для него эта шайба стала 13-й в сезоне. Всего на его счету 24 (13+11) балл в регулярном чемпионате. Это лучший сезон в карьере для россиянина.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Сент-Луис» одержал четыре победы в пяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 88 очков.