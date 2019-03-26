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«Торонто» забросил 7 шайб «Флориде», Таварес оформил покер

«Торонто» забросил 7 шайб «Флориде», Таварес оформил покер
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Флориду Пантерз» — 7:5. Особо результативным вышел стартовый период, который закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард победителей Джон Таварес, оформивший покер. Также по голу в активе Патрика Марло, Джейка Маззина и Зака Хаймана. У «Флориды» дублями отметились Джонатан Юбердо и Джейс Гаврилюк, одна шайба на счету Майка Мэтисона.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева результативная передача, показатель полезности «-1» и 4 силовых приёма за 23.58 на льду (5.07 – в меньшинстве).

У Евгения Дадонова 2 результативные передачи, 2 броска в створ и силовой приём за 19.25 (4.58 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
7 : 5
4:2, 1:0, 2:3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Марло (Кадри, Капанен) – 02:06 (5x5), 2:0 – Маззин (Юнссон, Зайцев) – 04:21 (5x5), 3:0 – Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 11:05 (5x4), 3:1 – Гаврилюк (Хоффман, Экблад) – 13:23 (5x5), 4:1 – Таварес (Хайман, Нюландер) – 15:04 (5x5), 4:2 – Мэтисон (Трочек, Гаврилюк) – 16:25 (5x5), 5:2 – Таварес (Райлли, Нюландер) – 25:51 (5x5), 6:2 – Таварес (Марнер, Хайман) – 43:57 (5x5), 6:3 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 45:34 (5x5), 7:3 – Хайман (Райлли, Марнер) – 46:51 (5x5), 7:4 – Юбердо (Дадонов, Хоффман) – 53:36 (5x4), 7:5 – Гаврилюк (Мальгин, Маккошен) – 57:36 (5x5)
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