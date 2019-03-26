«Торонто» забросил 7 шайб «Флориде», Таварес оформил покер

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Флориду Пантерз» — 7:5. Особо результативным вышел стартовый период, который закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард победителей Джон Таварес, оформивший покер. Также по голу в активе Патрика Марло, Джейка Маззина и Зака Хаймана. У «Флориды» дублями отметились Джонатан Юбердо и Джейс Гаврилюк, одна шайба на счету Майка Мэтисона.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева результативная передача, показатель полезности «-1» и 4 силовых приёма за 23.58 на льду (5.07 – в меньшинстве).

У Евгения Дадонова 2 результативные передачи, 2 броска в створ и силовой приём за 19.25 (4.58 – в большинстве).