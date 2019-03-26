Таварес оформил покер и сократил отставание от Овечкина до трёх шайб

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Флориду Пантерз» — 7:5. Главным героем встречи стал форвард победителей Джон Таварес, оформивший покер. Он вышел на второе место в снайперской гонке с 45 голами. Таварес отстаёт от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на три шайбы.

На счету Тавареса, проводящего первый сезон за канадский клуб, в текущем регулярном чемпионате 86 (45+41) очков. Никогда ранее он не преодолевал планку в 40 шайб за сезон. Также Джон повторил свой рекорд результативности. 86 баллов форвард набирал в сезоне 2014/15, когда выступал за «Нью-Йорк Айлендерс».

«Торонто» поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков.