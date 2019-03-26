«Тампа» победила «Бостон» благодаря 4 очкам Стэмкоса и голу Кучерова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 5:4. К 45-й минуте хозяева проигрывали со счётом 2:4, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу в основное время.

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос. Он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи. Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров. У «Бостона» дубль оформил Брэд Маршан, по голу на счету Чарли Койла и Брэндона Карло.

Также на счету Кучерова 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и силовой приём за 27.09 на льду (8.53 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 2 результативные передачи, показатель полезности «+2» и блок-шот за 18.45. Андрей Василевский отразил 13 бросков из 17.