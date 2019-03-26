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«Тампа» победила «Бостон» благодаря 4 очкам Стэмкоса и голу Кучерова

«Тампа» победила «Бостон» благодаря 4 очкам Стэмкоса и голу Кучерова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 5:4. К 45-й минуте хозяева проигрывали со счётом 2:4, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу в основное время.

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос. Он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи. Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров. У «Бостона» дубль оформил Брэд Маршан, по голу на счету Чарли Койла и Брэндона Карло.

Также на счету Кучерова 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и силовой приём за 27.09 на льду (8.53 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 2 результативные передачи, показатель полезности «+2» и блок-шот за 18.45. Андрей Василевский отразил 13 бросков из 17.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 4
2:1, 0:3, 3:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Стэмкос (Кэллахан, Сергачёв) – 06:42 (5x5), 1:1 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 08:32 (5x4), 2:1 – Стэмкос (Хедман, Сергачёв) – 14:58 (5x5), 2:2 – Койл (Бэкес) – 28:42 (5x5), 2:3 – Карло (Крейчи, Дебраск) – 33:41 (5x5), 2:4 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 34:30 (5x5), 3:4 – Хедман (Стэмкос, Миллер) – 45:36 (5x5), 4:4 – Кучеров (Стэмкос) – 53:15 (5x5), 5:4 – Чирелли (Жозеф, Макдона) – 59:07 (5x5)
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