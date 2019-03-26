Кучеров превзошёл достижение Фёдорова по очкам среди россиян в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 5:4. Один гол в активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте лиги.

Теперь на счету Никиты 121 очко в 77 матчах регулярного чемпионата – 38 голов и 83 результативные передачи. Это первый показатель среди действующих российских хоккеистов.

Лучшее достижение среди россиян у Александра Могильного — 127 очков. Кучеров превзошёл результат Сергея Фёдорова.

Кучеров также упрочил лидерство в бомбардирской гонке. Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отстаёт на 13 очков.

В прошедшей игре на счету Никиты также 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и силовой приём за 27.09 на льду (8.53 – в большинстве).