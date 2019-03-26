Голкипер «Нью-Джерси» Шнайдер пропустил гол с центра площадки

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» дома взял верх над «Баффало Сэйбрз» — 3:1. Первой звездой встречи стал голкипер «дьяволов» Кори Шнайдер, отразивший 45 бросков из 46. Пропущенный гол вышел курьёзным. Вратарь не смог среагировать на бросок Сэма Райнхарта с центра площадки.

Посмотреть видео гола Райнхарта можно на официальном сайте лиги.

Шнайдер одержал шестую победу в 24 матчах (21 – в основном составе). До этой игры в среднем за встречу он пропускал 3,18 шайбы, отражая 89,8% бросков. В нынешнем сезоне на его счету один шат-аут.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд и закрепился на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков.