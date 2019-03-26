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«Кингз» обыграли «Калгари», одержав 3-ю победу кряду, Ковальчук пропускал матч

«Кингз» обыграли «Калгари», одержав 3-ю победу кряду, Ковальчук пропускал матч
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома одержал сухую победу над «Калгари Флэймз» — 3:0.

Счёт на 57-й секунде открыл защитник гостей Дерек Форборт. В середине второго периода Джонни Бродзински увеличил преимущество «королей». Точку в матче поставил Тайлер Тоффоли, поразивший пустые ворота. Джек Кэмпбелл оформил шат-аут, отразив 42 броска и став первой звездой встречи.

Российский нападающий «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук вновь не попал в заявку на матч. Он пропустил четыре встречи из последних пяти.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу кряду, но остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками. «Калгари», лидер конференции, прервал серию из трёх выигрышей.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Форборт (Картер, Клиффорд) – 00:57 (5x5), 0:2 – Бродзински (Льюис, Фанёф) – 51:51 (5x5), 0:3 – Тоффоли – 55:57 (en)
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