«Кингз» обыграли «Калгари», одержав 3-ю победу кряду, Ковальчук пропускал матч

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома одержал сухую победу над «Калгари Флэймз» — 3:0.

Счёт на 57-й секунде открыл защитник гостей Дерек Форборт. В середине второго периода Джонни Бродзински увеличил преимущество «королей». Точку в матче поставил Тайлер Тоффоли, поразивший пустые ворота. Джек Кэмпбелл оформил шат-аут, отразив 42 броска и став первой звездой встречи.

Российский нападающий «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук вновь не попал в заявку на матч. Он пропустил четыре встречи из последних пяти.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу кряду, но остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками. «Калгари», лидер конференции, прервал серию из трёх выигрышей.