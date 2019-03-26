Трамп три раза пожал руку Овечкину во время встречи в Овальном кабинете

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

Напомним, «Вашингтон» впервые в истории выиграл главную награду Национальной хоккейной лиги. Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но традиция теперь вновь осуществлена. За время встречи президент США три раза пожал руку Овечкину.

Посмотреть видео визита «Вашингтона» также можно на «Чемпионате».

Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

Овечкин и Трамп переговорили около 30 секунд после официальной церемонии